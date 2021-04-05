9 городов Башкортостана вошли в список комфортных городов России

МинЖКХ России обновил индекс качества городской среды. Всего в стране по итогам 2020 года признаны комфортными 375 из 1116 городов – это 33,6% (по итогам 2019 – 26,9%).
Благоприятной признали городскую среду Уфы, Белебея, Агидели, Сибая, Стерлитамака, Янаула, Туймазов, Дюртюлей и Салавата.
Об этом пятого апреля рассказала министр ЖКХ Башкортостана Ирина Голованова. Также на подходе Ишимбай, Кумертау и Мелеуз – им не хватило нескольких баллов для включения в рейтинг.
Больше всех баллов среди миллионников набрали:
1. Москва (288);
2. Санкт-Петербург (249);
3. Казань (204);
4. Нижний Новгород (201);
5. Ростов-на-Дону (200);
6. Екатеринбург (194);
7. Уфа (189);
8. Красноярск (181).
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