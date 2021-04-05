9 городов Башкортостана вошли в список комфортных городов России

Благоприятной признали городскую среду Уфы, Белебея, Агидели, Сибая, Стерлитамака, Янаула, Туймазов, Дюртюлей и Салавата.

Об этом пятого апреля рассказала министр ЖКХ Башкортостана Ирина Голованова. Также на подходе Ишимбай, Кумертау и Мелеуз – им не хватило нескольких баллов для включения в рейтинг.

Больше всех баллов среди миллионников набрали:

1. Москва (288);

2. Санкт-Петербург (249);

3. Казань (204);

4. Нижний Новгород (201);

5. Ростов-на-Дону (200);

6. Екатеринбург (194);

7. Уфа (189);

8. Красноярск (181).