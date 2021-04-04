Дему и Черниковку соединят 12-километровой магистралью

В связи с надвигающейся застройкой Демы, Затона и Миловки растет необходимость в создании дублера проспекта Салавата Юлаева. В противном случае строительство новых жилых кварталов с населением более 200 тысяч человек приведет к транспортному коллапсу.
Как сообщает агентство «Башинформ», 12-километровую магистраль непрерывного движения «Западный диаметр» планируют включить в Генеральный план развития Уфы до 2040 года, разрабатываемый Институтом генплана Москвы.
«Западный диаметр» соединит север и юг Уфы от Демы до Черниковки. Проект включает один мост через реку Белую и не менее трех развязок: на пересечении с улицей Набережной, Затонским шоссе и улицей Интернациональной.
Для связки моста понадобится строительство эстакады, которое обойдется, по предварительной оценке, в 3-4 млрд рублей. Кроме того, городу придется изъять порядка 25-30 земельных участков.
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