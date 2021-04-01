Радий Хабиров: «Наша главная задача – развитие и модернизация "БСК"»

«Башкирская содовая компания» теперь стала одним из крупнейших предприятий, находящихся в управлении республики. Предприятие-гигант занимает лидирующие позиции в химической промышленности, производит 85% всей пищевой соды и 28% ПВХ в России.

«Сейчас наша главная задача – развитие предприятия. Оно сейчас на плаву и весьма прибыльно. Но мы понимаем, что если продолжать выкачивать из него все соки, вытягивать всю прибыль, как это делалось ранее, то оно просто не сможет выжить в жесткой конкурентной среде. Поэтому главное сейчас – это модернизация.

Надо смотреть немного вперед. Инвестировать в открытие новых и запуск ранее действовавших перспективных производств, например, выпуск стирального порошка. И предприятие уже работает над этим.

Подчеркиваю, мы должны сохранить лидирующие позиции в стране по производству соды и другой продукции. Поэтому одна из главных задач – поиск новых источников сырья для компании. Мы не сидели сложа руки, а работали с менеджментом завода. По их словам, запасов на старом месторождении Шахтау нам хватит на несколько лет. Параллельно мы рассматриваем шесть месторождений, которые могут поставлять сырье. Смотрим наиболее оптимальное и по качеству, и по экономике», – сообщил Радий Хабиров.