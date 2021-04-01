Трамвайную сеть Уфы модернизируют за 27,6 млрд рублей

Республика заключила соглашение с компанией «Синара – Городские транспортные решения Уфа», которая займется модернизацией трамвайной сети.

Весь проект обойдется в 27,6 млрд рублей, он включает в себя реконструкцию трамвайных путей и восстановление электролиний, обустройство депо и современных остановок, рассчитанных и на маломобильные категории жителей, обновление трамвайного парка, оптимизацию маршрутной сети, внедрение современной системы оплаты проезда и так далее.

Ране в этом году речь шла о необходимости прокладки порядка 10 километров трамвайных путей и обновление 75% трамвайного парка. Сроки проведения работ пока неизвестны – как ожидается, они завершатся до 2024 года.