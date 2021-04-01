Уфимцы могут отметить территории, нуждающиеся в уборке, на интерактивной карте

Посмотреть карду можно по этой ссылке. В левом верхнем углу вы увидите кнопку «Отправить заявку».

На этой карте любой житель города может сообщить в муниципалитет: об автомобиле, перегородившем контейнерную площадку, о плохой уборке или вывозе мусора, о несанкционированной свалке. При этом к заявке можно приложить фото.

Также можно сообщить о намерении самостоятельно убраться на территории. Городская служба предоставит инвентарь и помощь.

На данный момент подано 37 заявок, 19 из них выполнено, пять принято на рассмотрение и две отклонены.