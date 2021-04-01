Уфимцы могут отметить территории, нуждающиеся в уборке, на интерактивной карте

Администрация Уфы запустила новый сервис: интерактивная карта, которая поможет сделать город чище.
Посмотреть карду можно по этой ссылке. В левом верхнем углу вы увидите кнопку «Отправить заявку».
На этой карте любой житель города может сообщить в муниципалитет: об автомобиле, перегородившем контейнерную площадку, о плохой уборке или вывозе мусора, о несанкционированной свалке. При этом к заявке можно приложить фото.
Также можно сообщить о намерении самостоятельно убраться на территории. Городская служба предоставит инвентарь и помощь.
На данный момент подано 37 заявок, 19 из них выполнено, пять принято на рассмотрение и две отклонены.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.