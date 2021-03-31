«Студия Артемия Лебедева» разработает дизайн для туристических указателей в Уфе

Новые указатели направят туристов к 263 объектам, разработкой дизайна займется «Студия Артемия Лебедева».

О необходимости дорожной навигации в республике активисты говорят уже давно, так как через Башкортостан проходят две федеральные трассы и множество дорог, огромный объем трафика. Без указателей люди, сами того не зная, проезжают мимо интересных мест. Разработка и установка указателей ведется с 2020 года.

Всего в Башкортостане насчитывается 108 значимых для туристов объектов. Среди них – не только крупные и популярные места, как Шульган-Таш, Иремель и Арский камень, но и малоизвестные музеи и храмы.

«Студия Артемия Лебедева» (основана в 1995 году в Москве) – одна из ведущих дизайнерских компаний России, долгое время считалась лучшей веб-студией рунета.