Уфу начали отмывать после зимы

Всего в уборке города задействовано 460 рабочих коммунальных служб и 260 единиц техники.

Они собирают пыль, осевшую за зиму на снегу и теперь оказавшуюся на земле, чтобы к началу сухого сезона она не поднялась в воздух. Утром дороги обрабатывают противогололедными реагентами.

30 марта на совещании в правительстве Радий Хабиров призвал также задействовать в уборке города самих жителей. Рабочих заводов и организаций будут выводить на так называемые «санитарные пятницы» – субботники на ближайших территориях.