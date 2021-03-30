Радий Хабиров призвал активнее штрафовать за парковку на газонах и тротуарах

«За зимний период я особо не поддавливал насчет нарушений правил парковки на газонах, хотя это было массовое явление, мы с пониманием мы к жителям относились, потому что с парковочные места были забиты, машины ставить негде.

Но сейчас как раз весна, газоны тают. Поэтому я прошу Министерство юстиции усилить работу в части соблюдения парковочного режима. Я уже и на Советской площади вижу – на тротуарах начали машины ставить, безобразие полное.

Поэтому надо отработать. И в центре, и по дворам потихоньку вытеснять. Ну и как подснежники снова расцветают брошенные машины – проведите работу, вывозите на стоянки», – сказал Радий Хабиров.