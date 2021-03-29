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В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 29 марта по четвертое апреля 2021 года.

29 марта

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Юрия Гагарина – дома 50/3, 52/2.

Набережная реки Уфы – дом 47/1 к1.

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Проспект Октября – дом 180.

Российская – дом 10.

30 марта

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 19.30:

Айская – дома 67, 69, 69/1, 69/2.

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 22.00:

Калинина – дома 12, 13, 14, 14/1, 15.

Шкаповский переулок – дом 1.

31 марта

Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 24.00:

Интернациональная – дом 185/1.

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