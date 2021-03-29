В Уфе из-за съемок фильма ограничат движение транспорта по одной из улиц

Движение перекроют по левой полосе по улице Ленина от дома № 26А до дома № 26 с 29 по 30 марта 2021 года.

На этом участке пройдут съемки художественного биографического фильма «Рами. Дневник поэта» режиссера Булата Юсупова.

Это заключительная часть трилогии «Первая Республика»: ранее вышли картины «Бабич» и «Первая Республика». «Рами. Дневник поэта» расскажет о жизни народного поэта Башкортостана Рами Гарипова (1932-1947).