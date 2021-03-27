«Башавтотранс» тестирует модифицированные автобусы в Уфе

ГУП «Башавтотранс» изучает автобусы «Нефаз» нового поколения. Скоро они могут появиться на улицах Уфы.
У новых автобусов больше площадь остекления, машина стала длиннее и шире, увеличили количество посадочных мест.
Специальные платформы для жителей с ограниченными возможностями здоровья (аппарели) покрыли противоскользящим материалом.
Все происходящее внутри автобуса и вокруг него попадает снимают восемь камер видеонаблюдения. При этом сами машины более экономичны: одной заправки хватает на полную рабочую смену.
В ближайшее время «Башавтотранс» будет тестировать модифицированные автобусы на улицах Уфы и по итогам тестов рассмотрит возможность закупки партии для городских маршрутов.
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