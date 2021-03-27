«Башавтотранс» тестирует модифицированные автобусы в Уфе

У новых автобусов больше площадь остекления, машина стала длиннее и шире, увеличили количество посадочных мест.

Специальные платформы для жителей с ограниченными возможностями здоровья (аппарели) покрыли противоскользящим материалом.

Все происходящее внутри автобуса и вокруг него попадает снимают восемь камер видеонаблюдения. При этом сами машины более экономичны: одной заправки хватает на полную рабочую смену.

В ближайшее время «Башавтотранс» будет тестировать модифицированные автобусы на улицах Уфы и по итогам тестов рассмотрит возможность закупки партии для городских маршрутов.