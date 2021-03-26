В Уфе началась подготовка фонтанов к запуску

Пробный запуск городских фонтанов запланирован на конец апреля, сезон работы стартует первого мая.

Сейчас рабочие приступают к чистке и мойке чаш и насосов фонтанов от мусора и грязи, проверяют и смазывают механизмы. На содержании «Горзеленхоза» находятся 23 уфимских фонтана, у каждого из них свой график работы.

В прошлом году Радий Хабиров в Instagram сообщил о том, что руководство республики планирует открыть в городе еще несколько объектов вроде «Танцующих журавлей» – пешеходных фонтанов с прилегающими к ним общественными пространствами.