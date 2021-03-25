В Башкортостане за неделю подорожали овощи

Согласно отчету Башстата, сильнее всего подорожали овощи: морковь (7,2%), капуста (4,1%), лук (3,3%) и картофель (2,9%), а также куриные яйца (3,1%).

При этом значительно подешевели огурцы (16%), умеренно – помидоры (2,4%). Вероятно, изменения стоимости овощей объясняется сезонной динамикой. Цены на подсолнечное масло и сахар практически не изменились (+0,4%), так как регулируются государством.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного еженедельного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.