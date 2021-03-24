В Уфе изменится велоинфраструктура

Об этом на совещании сообщил глава Администрации Уфы Сергей Греков. Он встречался с вице-мэром Москвы, руководителем департамента транспорта Максимом Ликсутовым и обсуждал с ним несколько важных вопросов касательно изменений, которые ждут Уфу в будущем.

Среди них – организация транспортной системы, дорожного движения и платных парковок, проектирование вело- и вертолетной инфраструктур и так далее.

«Уверен, что тот положительный опыт, который накопила Москва, будет востребован и в Уфе», – сказал Греков.

В 2020 году велоактивистами и мэрией поднимался вопрос объединения всех велодорожек в одну кольцевую дорогу, которая пройдет через стадион имени Гастелло, «Президент Отель», «Конгресс-холл» и проспект Октября. Общая протяженность составила бы порядка 70 километров.