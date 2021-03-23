Аллею в Уфе назовут в честь женщины-архитектора, спроектировавшей Черниковку

Маргарита Куприянова – заслуженный строитель РСФСР, кавалер шести правительственных наград, главный архитектор города Черниковск.

В честь нее назовут, предположительно, аллею по улице Первомайской на участке от Дворца молодежи УГНТУ до остановки «Детская библиотека». Сейчас Главархитектура прорабатывает решение.

«Этот оазис сталинского ампира, как и все центральные улицы современной Черниковки, проектировался Маргаритой Куприяновой. Пожалуй, это наиболее оригинальная в архитектурном отношении часть столицы республики.

К сожалению, мало кто знает историю родного города. Имя Маргариты Куприяновой, построившей Черниковку, сегодня несправедливо забыто. Мы все пользуемся ее архитектурным наследием, но практически никто не знает о ней самой.

Благодаря Маргарите Куприяновой появились улица Первомайская, кинотеатр "Победа", знаменитые "восьмиэтажки" и другие достопримечательности северной части Уфы. Необходимо бережно хранить память о наших выдающихся земляках, передавать ее детям и внукам. Увековечивание имени Маргариты Куприяновой лишь один из подобных примеров», – сказал депутат Госсобрания Вячеслав Рябов, выступивший с инициативой.