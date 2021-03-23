В Сипайлово появится новое общественное пространство

Сейчас на территории за школой №130 (​Юрия Гагарина, 50/3) располагается большой заброшенный пустырь, но к концу текущего года он превратится в полноценное общественное пространство.

Рабочее название проекта – «Птицы», это будет зона творчества для детей и подростков. Там расположатся две детские площадки, сцена с амфитеатром, спортплощадка и различные арт-объекты. Между ними проложат дорожки, установят освещение.

Проект уже одобрен и обойдется бюджету в 84 миллиона рублей. Как ожидается, работы завершатся осенью или зимой текущего года.