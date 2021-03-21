Потепление и снег с дождем: погода в Уфе 22-26 марта

По прогнозу Gismeteo, в Уфе в понедельник, 22 марта, температура днем поднимется до -1 градуса, осадков не будет.

Во вторник и среду будет идти снег с дождем, потеплеет до +3 градусов в дневное время. Конец недели уфимцы встретят без осадков, температура составит от +4 до +5 градусов.

По республике в среднем, по данным Башгидромета, 22 и 23 марта ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица, температура в некоторых районах опустится до -20 градусов ночью, днем – поднимется до +5.