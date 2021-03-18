Стадион «Гастелло» в Уфе закроют?

После того, как стало известно, что «Гастелло» переходит с баланса «УМПО» в собственность республики, появилась информация о том, что стадион вообще могут закрыть.
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vk.com/public136220463
Министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов опроверг эти слухи.
«От имени правительства республики и министерства молодежной политики и спорта заявляю, что эта информация не соответствует действительности. Данный стадион в ближайшее время будет передаваться из ведения УМПО на республиканский уровень. Все секции сохранятся, и все дети, которые там занимаются, продолжат заниматься. Мы создадим еще лучше условия. До Дня физкультурника, думаю, работы завершим», – цитирует Хабибова агентство «Башинформ».
Стадион «Гастелло» – одно из старейших в Башкортостане спортивных сооружений. Летом там играют в футбол, зимой – заливают каток. Сам стадион и парк за ним уже давно пребывают в плачевном состоянии, о его переводе на баланс города впервые заговорили еще в 2019 году.
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