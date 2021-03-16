Будут ли в Уфе работать детские лагеря в 2021 году?

Лагеря в 2021 году работать будут, всего планируют открыть в Уфе и округе 271 учреждение. Среди них 125 лагерей труда и отдыха, 131 организация с дневным пребыванием и 15 загородных.

Заполняемость лагерей при этом не будет превышать 50% от максимальной, так что возможны проблемы с попаданием в группы.

Всего за лето организации примут около 76 тысяч детей и подростков, более 5,5 тысяч детей будет отдыхать в пришкольных лагерях с 29 марта.

В прошлом году Минобр объявил, что планирует создать девять круглогодичных лагерей детского отдыха по всей республике. Все они откроются к 2024 году.