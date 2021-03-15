Уфимцы могут предложить свои идеи развития улицы Октябрьской Революции

Рассказать свои истории и заполнить анкету можно тут. Мнения будут учитываться при разработке концепции развития и благоустройства улицы Октябрьской Революции и прилегающих к ней дворов на участке от Верхнеторговой площади до пересечения с Сочинской. Как ожидается, работы завершатся к 2024 году.

В 2021 году власти решили отказаться от идеи сделать улицу Октябрьской революции полностью пешеходной, теперь речь идет лишь о реставрации старинных домов и расширении тротуаров.

Многие постройки на ней под угрозой, так как им не присвоен охранный статус. И даже среди зданий, признанных объектами культурного наследия, в Уфе только порядка 35% находятся в удовлетворительном состоянии.