В Уфе подорожает проезд в автобусах

Мэрия Уфы сообщает о том, что с пятого апреля 2021 года на ряде автобусных маршрутов повысится стоимость проезда.
-
ufacity.info
Цены повысит оператор по перевозке пассажиров ИП Фанис Батыров.
Изменения коснутся следующих маршрутов:
№209 – 30 рублей (по карте «Алга» – 30);
№211 – 30 рублей (25);
№228 – 30 рублей (23);
№229 – 30 рублей (30);
№230 – 30 рублей (30);
№232 – 30 рублей (30);
№235 – 30 рублей (30);
№249 – 30 рублей (23);
№262к – 30 рублей (30);
№266 – 30 рублей (25);
№269 – 30 рублей (23);
№270 – 30 рублей (30);
№52с – 30 рублей (30);
№55с – 30 рублей (30).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.