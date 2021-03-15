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В Уфе подорожает проезд в автобусах

Мэрия Уфы сообщает о том, что с пятого апреля 2021 года на ряде автобусных маршрутов повысится стоимость проезда.

  • ufacity.info

Цены повысит оператор по перевозке пассажиров ИП Фанис Батыров.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

№209 – 30 рублей (по карте «Алга» – 30);

№211 – 30 рублей (25);

№228 – 30 рублей (23);

№229 – 30 рублей (30);

№230 – 30 рублей (30);

№232 – 30 рублей (30);

№235 – 30 рублей (30);

№249 – 30 рублей (23);

№262к – 30 рублей (30);

№266 – 30 рублей (25);

№269 – 30 рублей (23);

№270 – 30 рублей (30);

№52с – 30 рублей (30);

№55с – 30 рублей (30).

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