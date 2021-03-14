В Уфу придет плюсовая температура

По прогнозу Gismeteo, в Уфе в понедельник, 15 марта, температура днем поднимется до -6 градусов, будет идти снег. Во вторник и среду осадков не ожидается, воздух прогреется до -4 и -2 градусов днем соответственно.

Потепления стоит ожидать к четвергу, 18 марта: температура ночью до -5 и днем до +1, ближе к вечеру пойдет снег с дождем, который продлится до утра 19 марта.

По республике в среднем, по данным Башгидромета, 15 и 16 марта ожидается небольшой снег, температура ночью до -23, днем – до -8 градусов.