Со вторника отключат воду в двух районах Уфы

16 марта

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Блюхера – дома 6а, 6б, 8а, 10а.

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:

Богдана Хмельницкого – дома 126, 126/1, 128, 132, 134.

Свободы – дом 40/1.

Борисоглебская – дома 1, 3, 5, 5/1.

17 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:

Богдана Хмельницкого – дома 45, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 58.

Черниковская – дома 89/1, 89/2.

18 марта

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Проспект Октября – дом 180.

Российская – дом 10.

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:

Боткина – дома 2, 4.

Калинина – дом 55.