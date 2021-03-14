Со вторника отключат воду в двух районах Уфы

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 15 по 23 марта 2021 года.
16 марта
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Блюхера – дома 6а, 6б, 8а, 10а.
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:
Богдана Хмельницкого – дома 126, 126/1, 128, 132, 134.
Свободы – дом 40/1.
Борисоглебская – дома 1, 3, 5, 5/1.
17 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:
Богдана Хмельницкого – дома 45, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 58.
Черниковская – дома 89/1, 89/2.
18 марта
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Проспект Октября – дом 180.
Российская – дом 10.
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:
Боткина – дома 2, 4.
Калинина – дом 55.
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