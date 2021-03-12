В Башкортостане могут продлить льготную ипотеку

Как сообщает издание «РИА», глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки можно продлить без негативных эффектов в 24 регионах страны, в том числе в Башкортостане.

В этих регионах уровень предложения на первичном рынке выше среднего по стране и выше спроса. Также она предложила разрешить жителям самостоятельно продавать жилье, находящееся в залоге у банка, если нет возможности гасить ипотеку.

Другие эксперты предлагают продлить льготную ипотеку в тех регионах, где есть проблемы с расселением ветхого жилья и в республиках с низким уровнем качества жизни. Ранее за продление программы выступили Ростовская, Челябинская, Ленинградская и другие области.

В правительстве тем временем подчеркнули, что предложенный Набиуллиной список регионов пока не рассматривается.