Премьер-министр Башкортостана: «Мы рассчитываем войти в топ-5 лучших и комфортных регионов»

Андрей Назаров принял участие в открытии Весеннего форума жилищно-коммунального хозяйства, который проходит в Уфе на площадках «ВДНХ-Экспо».
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В прошлом году республика поднялась с 21-го на 8-ое место в рейтинге регионов с лучшими проектами в сфере городской среды.
«Это хороший показатель, но мы рассчитываем в ближайшие годы войти в первую пятерку лучших и комфортных регионов. Нужно создать комфортные и безопасные условия в каждом населенном пункте республики.
Башкортостан имеет серьезный опыт в благоустройстве общественных пространств. В 2020 году по количеству поданных заявок на "Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды" и по количеству победивших заявок республика заняла лидирующие позиции. До конца 2021 года мы должны завершить реализацию 13 проектов-победителей 2020 года», – сообщил Назаров.
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