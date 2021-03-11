Премьер-министр Башкортостана: «Мы рассчитываем войти в топ-5 лучших и комфортных регионов»

В прошлом году республика поднялась с 21-го на 8-ое место в рейтинге регионов с лучшими проектами в сфере городской среды.

«Это хороший показатель, но мы рассчитываем в ближайшие годы войти в первую пятерку лучших и комфортных регионов. Нужно создать комфортные и безопасные условия в каждом населенном пункте республики.

Башкортостан имеет серьезный опыт в благоустройстве общественных пространств. В 2020 году по количеству поданных заявок на "Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды" и по количеству победивших заявок республика заняла лидирующие позиции. До конца 2021 года мы должны завершить реализацию 13 проектов-победителей 2020 года», – сообщил Назаров.