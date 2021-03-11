Уфимский жилой комплекс признан лучшим в России

Речь идет о высотке «Идель Тауэр» (на проспекте Октября) группы компаний «Жилстройинвест»: ее признали лучшей среди высотных жилых комплексов-новостроек в стране.

Всего в этой категории было подано 1346 заявок со всех концов России, судили более 400 экспертов.

Ранее на федеральном уровне были отмечены проекты «Жилстройинвест» ЖК «Аристократ» и ЖК «Символ». Сейчас застройщик готовит к запуску еще два жилых комплекса и занимается разработкой крупного проекта комплексного развития территории в Уфе.

Заместитель генерального директора «Жилстройинвест» Иван Зорин в соцсетях отметил, что в России они собрали уже все строительные награды.