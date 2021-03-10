Стало известно, когда перестанут перекрывать движение на Заки Валиди в Уфе

Данное ограничение будет действовать до 31 марта, но перекрытия продолжатся как минимум до конца апреля, так как будут строить опоры и далее – монтировать балки.

Объехать закрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.

Несмотря на сложные погодные условия, работы идут по графику в две смены, открытие движения планируется первого сентября 2021 года. Далее в 2022 году будут оборудованы съезды развязки.