Где в Уфе будут праздновать Масленицу?

В 2021 году Масленицу праздновать будут 13 и 14 марта. Запланированы мероприятия в парках имени Ивана Якутова, «Волна», «Первомайский», «Кашкадан», на площади имени Серго Орджоникидзе и пляже «Солнечном».

Там пройдут концерты, выставки, различные игры, хороводы, конкурсы, мастер-классы и так далее. Не обойдется и без традиционных ярмарок с сувенирами и кулинарией.

Также гуляния пройдут перед лайфстайл-центром «Башкирия», ТРК «Мега», в городском центре «Арт-Квадрат» и на площадке у колеса обозрения «Седьмое небо» (остановка «Горсовет»).