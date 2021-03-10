В Башкортостане отменили некоторые коронавирусные ограничения

«С учетом стабильной ситуации в республике театры, кинотеатры и дома культуры смогут заполнять свои залы на 100 процентов.

Ограничения по посещаемости снимаем и для спортивных соревнований. Естественно, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Базовые требования безопасности остаются неизменными. Это масочный режим, социальная дистанция, а также санитарная обработка помещений.



Обсуждали отмену самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Но эксперты нашего Минздрава и Роспотребнадзора пока против, говорят – опасно. Будем придерживаться их рекомендаций, поэтому обязательную самоизоляцию этих жителей продлеваем до 25 марта», – написал Радий Хабиров.