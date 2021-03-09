18+
  • Город
  • Город

В трех районах Уфы отключат воду

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с восьмого по 14 марта 2021 года.

9 марта

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 22.00:

Мелеузовская – дома 15, 17/2.

10 марта

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Суворова – дом 70.

Коммунаров – дома 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 59/1, 59а.

Борисоглебская – дом 29.

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Ленина – дома 21, 25/29, 31/33, 39, 39/2, 41, 66, 70, 72.

Достоевского – дома 67, 68, 73.

Орджоникидзе – дом 24а.

11 марта

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:

Бульвар Славы – дома 9, 11.

Блюхера – дома 23, 25, 27, 29, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 48/1.

Чудинова – дома 6, 8.

Проспект Октября – дом 129/3.

12 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 16.00:

Интернациональная – дома 179, 179/1, 179/2, 181/1.

Комментарии

Наши проекты