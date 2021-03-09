В трех районах Уфы отключат воду

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с восьмого по 14 марта 2021 года.
9 марта
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 22.00:
Мелеузовская – дома 15, 17/2.
10 марта
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Суворова – дом 70.
Коммунаров – дома 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 59/1, 59а.
Борисоглебская – дом 29.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Ленина – дома 21, 25/29, 31/33, 39, 39/2, 41, 66, 70, 72.
Достоевского – дома 67, 68, 73.
Орджоникидзе – дом 24а.
11 марта
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 19.00:
Бульвар Славы – дома 9, 11.
Блюхера – дома 23, 25, 27, 29, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 48/1.
Чудинова – дома 6, 8.
Проспект Октября – дом 129/3.
12 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 16.00:
Интернациональная – дома 179, 179/1, 179/2, 181/1.
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