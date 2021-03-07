В Уфе снова похолодает до -25 градусов

Как сообщает Gismeteo, в Уфе с понедельника, восьмого марта, и до конца рабочей недели будет идти снег, ожидаются сильные порывы ветра.

Температура воздуха составит от -4 до -8 градусов в дневное время, с четверга, 11 марта, похолодает до -15 градусов днем и до -22 градусов (с пятницы на субботу – до -25) ночью.

По республике в целом, по данным Башгидромета, восьмого марта будет идти снег, местами метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. В некоторых районах воздух в дневное время прогреется до -2 градусов.