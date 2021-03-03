Как будут работать больницы Уфы 8 марта?

Поликлиники восьмого марта будут работать по графику праздничного дня – с 08.00 до 16.00. Прием вызовов, в том числе неотложных, будет проводиться до 16.00.

Бригады скорой помощи, травмпунктов и дежурных служб будут работать в усиленном режиме. В больницах создадут дополнительный резерв коек и лекарств.

Взрослые травмпункты будут работать круглосуточно, детские – с 8.00 до 22.00. После 22.00 жители северной части города могут обратиться в больницу №17 (Свободы, 29), а жители южной части – в травмпункт Республиканской детской клинической больницы (Кувыкина, 98), которые работают круглосуточно.