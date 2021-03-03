Радий Хабиров: «Вопрос по всем обманутым дольщикам мы закроем»

«С прошлого года мы активно работаем с "Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства". Сегодня проводим с коллегами из Фонда совещание на эту тему.

Направили заявку в федеральный фонд по 86 проблемным объектам. По 55 объектам уже принято решение о финансировании. На эти цели одобрена субсидия в сумме 6,7 млрд рублей.

Все дома мы обязательно завершим. Вопрос по всем дольщикам закроем. Для нас это дело принципа. Хотя не республика в этом виновата. Но я уже говорил – раз наши жители попали в беду, мы своих не бросаем. Поддержим, защитим каждого, кто оказался в такой ситуации», – написал Радий Хабиров, обратив внимание на то, что в большинстве случаев недобросовестные застройщики получают неоправданно маленькое наказание в суде за свои махинации.