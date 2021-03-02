В Уфе до конца 2021 года заменят более 300 автобусов

До конца 2021 года на городских маршрутах заменят более 300 устаревших автобусов малого и среднего класса на более современные, комфортные и безопасные.

120 автобусов «Вектор» пополнят автопарк «Башавтотранса» в мае и июне, плюс до конца года в республику поступят 160 новых автобусов «Нефаз». Привычные всем «Пазики» должны полностью исчезнуть со всех маршрутов Уфы к концу 2021 года.

Кроме того, в скором времени изменятся и сами маршруты:

«В этой части нужно навести идеальный порядок. Речь идет не только о новых автобусах, но и об оптимальных маршрутах, квалифицированных водителях, качественном обслуживании. Мы стремимся к тому, чтобы сделать общественный транспорт для наших жителей надежной, быстрой и недорогой альтернативой личным автомобилям», – заявил Радий Хабиров.