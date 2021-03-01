Радий Хабиров поручил остановить скандальную стройку небоскреба на улице Армавирской в Уфе

«По сути, в последние 10 лет Уфа, выделяя участки под строительство, ничего не получала, кроме самих домов. А потом уже из бюджета республики строили школы и так далее.

Я уже сам стал большим специалистом, есть тысяча разных методов того, как это происходит. Вот есть участок пять гектаров, на нем стоит туалет, который через Минземимущества оформляется в недвижимость, земля под ним тоже становится собственностью, затем земля благодаря деятелям из администрации переходит под жилищное строительство, и так далее.

В этой ситуации будет наведен порядок. Там ряд строительных организаций собрался с нами судиться. Я вам поручаю поднять всю историю, все досье по вопросу выделения земельных участков, там на каждом шагу преступление», – сказал Радий Хабиров, напомнив, что два человека из правительства уже получили сроки за выдачу таких разрешений.

Также глава республики поручил остановить строительство небоскреба по улице Армавирской в Уфе. Застройщик получил разрешение на возведение 27-этажного небоскреба, в то время как по закону положено не больше четырех-шести этажей.

«Пока застройщики не поймут, что мы готовы пойти на такие тяжелые решения, как остановка строительства, ничего не изменится», – добавил Радий Хабиров.