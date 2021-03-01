Радий Хабиров: «Каждый год буду часть своей зарплаты отдавать на работу уфимского хосписа»

«Спасибо строителям. На пустом месте, без бюджетных денег стройка идет. Основной объем тяжелых строительных работ выполнился, мы строим самый большой хоспис в России.

Денег не хватает катастрофически. Надо начинать проводить работу с предприятиями, лично я для себя решил, что каждый год буду какую-то часть своей зарплаты выдавать, потому что когда примем хоспис, большая часть работы в нем будет осуществляться за счет пожертвований людей. Так устроена работа хосписов в России и в мире», – сказал Радий Хабиров.

Как ожидается, основные строительные работы завершатся к 11 октября. Хоспис частично строится на пожертвования: некоторые компании помогают деньгами, другие поставляют кирпич или выполняют работы. Доукомплектовываться хоспис будет оборудованием, которое хранится на складах больниц.