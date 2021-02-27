В Башкортостане разрешили работу ночных клубов

Радий Хабиров внес изменения в указ о введении на территории республики режима повышенной готовности. Они касаются работы развлекательных заведений.
Согласно новой редакции документа, кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости зала.
Ночные клубы и иные аналогичные объекты также могут работать при строгом соблюдении санитарных норм и при условии их заполнения не более 85% от вместимости.
Проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд, а также других соревнований и спортивных мероприятий разрешается при условии заполнения трибун не более 85 процентов от вместимости помещения.
Вместе с тем рекомендуется отменить, а при невозможности – перенести деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек.
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