В Башкортостане разрешили работу ночных клубов

Согласно новой редакции документа, кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при при условии заполнения зрительских мест не более 85% от вместимости зала.

Ночные клубы и иные аналогичные объекты также могут работать при строгом соблюдении санитарных норм и при условии их заполнения не более 85% от вместимости.

Проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд, а также других соревнований и спортивных мероприятий разрешается при условии заполнения трибун не более 85 процентов от вместимости помещения.

Вместе с тем рекомендуется отменить, а при невозможности – перенести деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с участием более 200 человек.