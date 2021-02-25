Стало известно, будут ли сносить старинные здания по улице Октябрьской революции в Уфе

Как сообщает Aif, 25 февраля главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что больше зданий сносить не планируют.

«У нас принято решение, что больше ни один дом не будет снесен вне зависимости от того, является ли он памятником или нет. Данный проект находится под кураторством главы региона», – цитирует издание архитектора.

В 2021 году власти решили отказаться от идеи сделать улицу Октябрьской революции полностью пешеходной, теперь речь идет лишь о реставрации старинных домов и расширении тротуаров.

Многие постройки на ней под угрозой, так как им не присвоен охранный статус. И даже среди зданий, признанных объектами культурного наследия, в Уфе только порядка 35% находятся в удовлетворительном состоянии.