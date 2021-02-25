Радий Хабиров: «Мы понимаем, что Варламов не хвалить нас приедет»

«По приезду Варламова. Наконец-то установили с ним контакт. Сложностью не было, оказывается: пригласить его в соцсетях – тут-то он отреагировал быстро и позитивно. Сложно далее совпадать с ним в графиках, поскольку, похоже, московские эстеты заканчивают день как раз тогда, когда мы начинаем работать))). Ничего, нас как раз и интересует их неординарность...

Мы хотим предложить Илье приехать в Башкортостан, изучить ситуацию и принять участие в стратегических сессиях, которые мы регулярно устраиваем для региональных и муниципальных служащих. В данном случае брейнсторминг будет целиком посвящен урбанистике. Кто-то из подчиненных полусерьезно предложил также чиновникам сдать авторам экзамен по книге «Сто советов мэру», но это, пожалуй, перебор).

Его график плотно забит до третьего марта, поэтому ищем совместные окна после этого. И найдем обязательно. Общественность, безусловно, тоже сможет принять участие в стратсессиях. И – да, стратсессии, разумеется, будут критичными по отношению к нам – гос- и муниципальным служащим. Понимаем, что не хвалить нас он приедет. Нам это и не нужно.

П.С.: Честно говоря, очень разозлился на Бузыкаева, увидев эту картинку. Подумал, что Варламов может обидеться и не приехать. Однако, как видите, в Илье есть необходимая доля самоиронии», – написал Радий Хабиров в соцсетях.