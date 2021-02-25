В Уфе изменились маршруты и расписание движения некоторых автобусов

Как сообщает уфимская мэрия, расписание автобусного маршрута №290 изменилось для удобства жителей.

Теперь автобусы будут ходить с 5.53 до 0.15, интервал движения в пиковые часы составит 5-7 минут, в остальное время – 8-10 минут. Это один из наиболее популярных маршрутов в городе.

Кроме того, на улицы вернулись автобусы «Башавтотранса» №13, однако маршрут теперь стартует от Кузнецовского Затона (а не от остановки от остановки «Микрорайон Белореченский») и пролегает так, как показано на схеме выше.