Уфа вошла в топ-10 самых комфортных городов России

Данные исследования приводит издание «РБК». Специалисты изучили 100 российских городов с населением более 173 тысяч человек на основе данных Росстата, МВД и консультантов рынка недвижимости.

Первая группа экспертов оценивала благоприятность климатических условий, индекс загрязнения атмосферы, уровень загруженности городских дорог, транспортную доступность, обеспеченность жильем в среднем на человека, наличие современных форматов торговли, уровень городского благоустройства, уровень преступности, освещенность.

Вторая группа – возможность приобретения собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и стоимость ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.

Каждый город мог набрать до 100 баллов. Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Краснодар – 78,18 баллов;

2. Сургут – 76,58 баллов;

3. Тюмень – 73,55 баллов;

4. Санкт-Петербург – 70,27 баллов;

5. Москва – 68,01 баллов;

6. Мурманск – 67,97 баллов;

7. Тверь – 67,13 баллов;

8. Южно-Сахалинск – 66,89 баллов;

9. Магнитогорск – 66,78 баллов;

10. Уфа – 66,67 баллов.

Краснодар и Сургут возглавляют рейтинг второй год подряд. Первый – благодаря высоким показателям обеспеченности жильем, хорошему климату и транспортной доступности. В Сургуте недорогое жилье, и низкие цены на продукты и услуги ЖКХ.

Из миллионников в топ-10 только Москва, Санкт-Петербург и Уфа.

Москва в рейтинге за год поднялась с 52 до пятого места – это связывают с улучшением показателей благоустройства и обеспеченности качественными торговыми площадями.