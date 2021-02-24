Уфа вошла в топ-10 самых комфортных городов России

Институт территориального планирования «Урбаника» опубликовал рейтинг «Топ-100 городов России по комфортности и доступности жизни.
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Фото: Андрей Жеребцов
Данные исследования приводит издание «РБК». Специалисты изучили 100 российских городов с населением более 173 тысяч человек на основе данных Росстата, МВД и консультантов рынка недвижимости.
Первая группа экспертов оценивала благоприятность климатических условий, индекс загрязнения атмосферы, уровень загруженности городских дорог, транспортную доступность, обеспеченность жильем в среднем на человека, наличие современных форматов торговли, уровень городского благоустройства, уровень преступности, освещенность.
Вторая группа – возможность приобретения собственного жилья и аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и стоимость ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе.
Каждый город мог набрать до 100 баллов. Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Краснодар – 78,18 баллов;
2. Сургут – 76,58 баллов;
3. Тюмень – 73,55 баллов;
4. Санкт-Петербург – 70,27 баллов;
5. Москва – 68,01 баллов;
6. Мурманск – 67,97 баллов;
7. Тверь – 67,13 баллов;
8. Южно-Сахалинск – 66,89 баллов;
9. Магнитогорск – 66,78 баллов;
10. Уфа – 66,67 баллов.
Краснодар и Сургут возглавляют рейтинг второй год подряд. Первый – благодаря высоким показателям обеспеченности жильем, хорошему климату и транспортной доступности. В Сургуте недорогое жилье, и низкие цены на продукты и услуги ЖКХ.
Из миллионников в топ-10 только Москва, Санкт-Петербург и Уфа.
Москва в рейтинге за год поднялась с 52 до пятого места – это связывают с улучшением показателей благоустройства и обеспеченности качественными торговыми площадями.
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