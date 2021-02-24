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Стали известны подробности ремонта бульвара Ибрагимова в Уфе

Один из наиболее масштабных объектов по нацпроекту в Уфе в этом году – ремонт бульвара Ибрагимова протяженностью 1,7 километра. Уфимцы уже давно жалуются на состояние дорог на этом участке.

  • transport.bashkortostan.ru

На проезжей части и тротуарах заменят асфальт и обновят дорожную разметку, установят новые светофоры и дорожные знаки.

Кроме того, обновят освещение и бордюры, проведут линии электропередач и связи и оборудуют ливневую канализацию. Подготовительные работы начнутся в ближайшее время, весь проект планируется сдать в 2022 году.

На первом этапе будет перекрыта половина проезжей части, во время укладки асфальта бульвар Ибрагимова будут поквартально перекрывать полностью.

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