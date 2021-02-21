МЧС: в Башкортостане похолодает до -40 градусов

Управление МЧС по республике со ссылкой на Башгидромет сообщает о том, что с 20.00 21 февраля и до 20.00 22 февраля ожидается переменная облачность, днем по республике небольшой снег.

Температура воздуха ночью в Башкортостане опустится до -30° и -35°, местами сильный мороз до -40°, днем – от -19° до -24°, местами до -29°.

В Уфе, по данным Gismeteo, будет до -27° и снег в ночь с воскресенья на понедельник, к середине дня 22 февраля потеплеет до -20°.