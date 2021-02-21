МЧС: в Башкортостане похолодает до -40 градусов

Февраль 2021 года в Башкортостане выдался по-настоящему холодным: в последнюю неделю зимы температура воздуха за окном держится ниже нормы на 9-12°.
Управление МЧС по республике со ссылкой на Башгидромет сообщает о том, что с 20.00 21 февраля и до 20.00 22 февраля ожидается переменная облачность, днем по республике небольшой снег.
Температура воздуха ночью в Башкортостане опустится до -30° и -35°, местами сильный мороз до -40°, днем – от -19° до -24°, местами до -29°.
В Уфе, по данным Gismeteo, будет до -27° и снег в ночь с воскресенья на понедельник, к середине дня 22 февраля потеплеет до -20°.
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