Сергей Греков: «Недовольство жителей начислениями за тепло – это недоработка управляющих компаний»

«Массовые недовольства, вызванные в декабре платежными документами за отопление, – это ведь недоработка со стороны управляющих компаний: нужно было уведомить граждан об изменении системы начисления платы, о ее неравномерном распределении в течение года, о том, как можно получить компенсацию.

Когда мы начали выяснять причины ситуации – обнаружили, что тепло подается в квартиры неравномерно. У одних дома чересчур горячие батареи, у других – едва теплые. Проблема в низкой энергоэффективности домов, отсутствии нормальных приборов учета. Зима кончается. Но к следующей мы должны обязательно успеть подготовиться», – сказал Сергей Греков.

По его словам, сейчас создается система онлайн мониторинга теплопотребления, дома будут оснащаться автоматическими счетчиками. Вопрос снижения тарифов на отопление не поднимался.