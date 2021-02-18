В Уфе снесут 95 частных домов

Всего власти планируют снести 95 частных домов, 93 частных гаража и три объекта частной недвижимости на территории от улицы Города Галле до проспекта Салавата Юлаева.

Это необходимо для запланированного удлинения улицы Города Галле до развязки на проспекте Салавата Юлаева, которое позволит проезжать от развязки и туннеля Восточного выезда к проспекту Октября.

Как ожидается, строительство дороги займет не порядка трех лет, так как мэрия готовится при необходимости судиться с владельцами сносимых домов по вопросам оценки стоимости участков.