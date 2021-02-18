В Уфе ограничили движение транспорта по одной из улиц

До 15 марта 2021 года будет закрыта одна полоса проезжей части по улице 50 лет СССР, около правого поворота на ТРЦ «Июнь».

Этот участок перекрывают в связи с реконструкцией Комсомольской. С 2019 года по нацпроекту идет работа по обновлению улицы на участке протяженностью почти четыре километра от бульвара Хадии Давлетшиной до Лесотехникума, она завершится в конце 2021 года.

В рамках реконструкции проезжая часть Комсомольской увеличится с четырех до шести полос, поэтому все подземные инженерные коммуникации приходится выносить наружу. Основная часть работ по выносу сетей была выполнена в прошлом году, планируется завершить эту работу в апреле-мае текущего года.