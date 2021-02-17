В Уфе будут закрывать Бельский мост из-за мороза

В 2018 году конструкции старого Бельского моста ремонтировали, при этом специалисты рекомендовали временно закрывать его при температуре ниже -25° для уменьшения динамических нагрузок.

Как сообщает Башгидромет, температура в республике до 22 февраля ожидается на 8-10° ниже нормы, по ночам местами будет опускаться до -36°.

В Уфе, по данным Gismeteo, температура -25° ожидается также в ночь на четверг, 18 февраля. Не исключено, что до конца февраля мост перекроют еще несколько раз.