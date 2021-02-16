В Уфе построят центр детской онкологии

Обсуждение этого проекта идет с 2019 года, центр расположится на базе Республиканской детской клинической больницы (улица Степана Кувыкина).

Строительство центра начнется в 2021 году, он обойдется бюджету республики примерно в 1,5 млрд рублей.

На сегодняшний день лечением детей от рака занимаются в РДКБ. Специалисты больницы совместно с благотворительным центром «Потерь нет» разрабатывают методы ранней диагностики рака.

По статистике заболеваемости онкологией Башкортостан входит в число проблемных регионов. Ежегодно в республике такой диагноз получают порядка 130 детей, восемь из 10 удается вылечить.