В Башкортостане подорожает проезд в автобусах

В Уфе цена билета при оплате наличными и банковской картой составит теперь 29 рублей, по карте «Алга» – 23 рубля (в режиме «экспресс» – 35 и 28 рублей соответственно).

«Счастливый час» сохраняется: при пересадке на другой автобус «Башавтотранс» в течение часа вы можете оплатить проезд картой «Алга», при этом деньги с нее не спишутся.

Повышение платы за проезд затронет не только Уфу, но и Стерлитамак, Нефтекамск, Бирск, Салават, Учалы, Караидель и Аскино.