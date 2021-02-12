Жители Башкортостана смогут выбрать объекты для благоустройства в 2022 году

Для этих целей запустят онлайн-платформу, доступ к ней будет открыт на сайтах муниципалитетов с 26 апреля по 30 мая.

Но еще раньше на сайтах администраций городов и районов Башкортостана можно будет познакомиться с проектами самых разных объектов общественных пространств, которые предлагают благоустроить.

Платформа единая для всей страны. Чтобы проголосовать, нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг либо получить код доступа на свой номер. Далее будет необходимо выбрать свой регион и отдать голос в пользу одного из предложенных проектов. Проголосовать смогут все жители России старше 14 лет.

Кроме того, в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и общественных местах будут дежурить волонтеры, которые помогут вам выбрать тот или иной вариант.